La Guida Autonoma di Tesla esce dalla fase Beta, non mancano però le polemiche

Grandi notizie in casa Tesla: il famoso Full Self-Driving esce dalla fase Beta, gli uomini di Elon Musk però sottolineano come la funzione necessiti della supervisione del conducente. Il sistema, infatti, rimane legalmente una Guida Autonoma di Livello 2+.

Nonostante gli aspetti pratici e legali, Tesla fa una grande promessa ai suoi utenti: “Sotto supervisione, il Full Self-Driving può portarvi quasi ovunque”. Il salto al di fuori della Beta è avvenuto con il rilascio del FSD V12, che ora ha preso ufficialmente il nome di Full Self-Driving (Supervised). Nonostante le polemiche degli anni passati, con il nome Full Self-Driving che in effetti potrebbe confondere qualcuno e fargli credere che l’auto possa effettivamente guidarsi da sola in ogni occasione, Elon Musk non ha abbandonato il nome, che oramai è un vero e proprio marchio di fabbrica di Tesla. È stata però aggiunta la parola Supervised in ogni dove, in modo tale che la gente capisca che le mani devono comunque rimanere sul volante, gli occhi sulla strada.

Legalmente, come detto sopra, il sistema non arriva neppure al Livello 3 (Mercedes-Benz sta già vendendo il Livello 3 in Europa), un livello che ci permetterebbe di distrarci parzialmente guardando lo schermo centrale dell’auto oppure dando un’occhiata allo smartphone (pur rimanendo seduti al posto di guida). Di recente Elon Musk ha passato non pochi guai a causa di quel nome per molti “fuorviante”, Jennifer Homendy del National Transportation Safety Board (NTSB) ha definito la scelta del nome “ingannevole e irresponsabile”; critiche sono arrivate da ogni parte del mondo, nonostante questo Musk e soci hanno tenuto duro e tenuto fede al loro brand FSD.

Speriamo soltanto di non vedere gente addormentata al volante mentre l’auto guida in autonomia nell’intricato traffico di qualche città americana... Ricordiamo in ogni caso che il Full Self-Driving è un optional da ben 12.000 dollari negli USA; in Italia il FSD non esiste ancora nella sua forma canonica, con 7.500 euro è possibile avere la Guida autonoma al massimo potenziale, non sappiamo però con esattezza se e quando tutte le funzioni americane del FSD arriveranno in Europa. Nel frattempo Tesla si appresta a lanciare la nuova Model 3 Ludicrous in tutto il mondo.

