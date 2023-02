Guida autonoma, Tesla costretta a richiamare 363mila veicoli: 'Rischio irragionevole'

Tesla è stata costretta a richiamare più di 363mila veicoli dopo l'allerta da parte della NHTSA per via di alcuni problemi di inaffidabilità riguardanti il famoso sistema di guida autonoma Self-Driving Beta montato sulle auto prodotte dall'azienda di Elon Musk.

Dopo l'inquietante pubblicità anti-Tesla durante il Superbowl 2023 arriva quindi una nuova doccia fredda per la casa automobilistica americana, che ora dovrà rivedere il software di bordo di 363mila fra Model S, X, 3, e Y. Il costruttore californiano fornirà un aggiornamento del programma over-the-air per risolvere il problema, dopo di che le vetture potranno tornare a circolare tranquillamente.

Ma quali sarebbero i problemi segnalati dalla NHTSA? Ad esempio, in occasione dell'attraversamento di un incrocio, l'auto potrebbe procedere senza rispettare la segnaletica o i colori del semaforo, ma anche effettuare un sorpasso ove non consentito o senza considerare le auto che sopraggiungono nell'opposta direzione di marcia. Fra i problemi riscontrati anche la probabilità che il sistema di guida autonoma possa non rispettare i limiti di velocità di uno specifico tratto stradale. Nel dettaglio il richiamo riguarda le Model S e le Model X che sono state prodotte dal 2016 al 2023, nonché la Model 3 dal 2017 al 2023 e infine le Model 7 dal 2020 a quest'anno, tutte dotate del famoso pacchetto FSD.

Tesla ha iniziato a richiamare le proprie vetture dallo scorso 7 febbraio, spiegando comunque di non essere a conoscenza di incidenti legati al sistema di guida autonoma che abbiano causato lesioni gravi o decessi. La NHTSA, in attesa dell'aggiornamento, ha provveduto a inviare una lettera a tutti i possessori di Tesla difettose, che dovrebbe giungere entro e non oltre il 15 aprile di quest'anno, nel contempo l'associazione continuerà a monitorare che i veicoli interessati vengano messi in sicurezza e il problema venga risolto. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration il sistema a guida autonoma di Tesla consente ai veicoli di viaggiare attraverso gli incroci in "maniera illegale o imprevedibile".

E' stato inoltre dimostrato che un componente dell'FSD potrebbe creare "un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull'insufficiente rispetto delle leggi sulla sicurezza del traffico". La guida autonoma della vettura di Elon Musk è sempre stata nel mirino della critica e ancor di più recentemente dopo che era emerso che il video del 2016 dell'autopilot di Tesla fosse in realtà un fake, una sorta di demo. Una vicenda, quest'ultima, che aveva creato un vero e proprio scandalo.