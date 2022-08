La Guida Autonoma di Tesla costerà 15.000 dollari da settembre: Elon Musk sta esagerando?

All'inizio del 2022 Elon Musk ha alzato il prezzo del Full Self Driving a 12.000 dollari. Parliamo di quella funzione che in Italia è venduta come Autopilot al massimo potenziale, anche se negli USA ha molte più feature. È insomma la futura Guida Autonoma di Tesla che presto costerà ancora di più.

Dai 12.000 dollari attuali si passerà a 15.000 dollari, un aumento di 3.000 dollari che renderà la funzione ancora più remunerativa per Tesla - che comunque sta investendo soldi ed energie per svilupparla al meglio. Il rincaro scatterà il prossimo 5 settembre in Nord America, dunque negli USA e in Canada, con il rilascio della versione 10.69.2 Beta.

Per ora non si parla di rincari in Europa, anche perché un aumento nel vecchio continente non avrebbe avuto alcun senso. In UE Autopilot al massimo potenziale è fortemente castrato per via di regole più stringenti rispetto agli Stati Uniti. Noi stessi abbiamo provato Tesla Autopilot al massimo potenziale in Italia, funzione che costa 7.500 euro, e non siamo rimasti affatto sconvolti dalle sue funzioni.

Per chi vuole sperimentare alcune delle tecnologie avanzate di Tesla può benissimo acquistare Autopilot avanzato da 3.800 euro, Autopilot base proposto di serie sarebbe in ogni caso perfetto per la maggior parte del pubblico italiano. Tornando al Nord America, il prezzo della Guida Autonoma di Tesla inizia a farsi pesante, costa praticamente quanto un'utilitaria full optional - e parliamo in ogni caso di un sistema di Livello 2, per ora almeno. Vedremo cosa farà Tesla nel corso del 2022, se finalmente riuscirà a rilasciare la Guida Autonoma in forma pubblica e non Beta.