La Guida Autonoma di Tesla costa ora 15.000 dollari

Lo avevamo anticipato lo scorso 22 agosto, oggi la modifica è effettiva: Autopilot di Tesla al suo massimo potenziale costa 15.000 dollari negli USA. Parliamo del livello Full Self Driving, che a breve negli Stati Uniti permetterà alle Tesla di guidare da sole in città.

Fino a qualche ora fa l'opzione costava 12.000 dollari, ora Elon Musk ha ben pensato di alzare l'avanzata funzionalità a 15.000 dollari, segno che il Full Self Driving in versione pubblica (dopo oltre un anno di Beta sperimentale) è davvero quasi pronto. Il nuovo prezzo è attivo dal 5 settembre 2022, in Europa invece non si è registrato alcun cambio: in Italia Autopilot al suo massimo potenziale costa ancora 7.500 euro, la metà esatta della controparte americana, ma c'è un motivo.

Negli USA infatti la funzione riguarda l'autentica Guida Autonoma Cittadina, senza limiti, mentre in Europa a causa delle leggi più stringenti le funzionalità sono estremamente castrate, Tesla dunque non può vendere il Full Self Driving allo stesso prezzo. Noi stessi abbiamo provato Autopilot al massimo potenziale e abbiamo confermato come le funzioni messe in campo da Tesla siano ancora troppo limitate e acerbe per giustificare un prezzo di 7.500 euro.

Negli USA potrebbe aver più senso investire 15.000 dollari, sarebbe interessante vedere i nuovi dati di vendita dopo l'aggiornamento del prezzo, per capire quanti utenti Elon Musk sarà riuscito a convincere - nonostante il costo e le funzioni ancora in Beta, soltanto promesse. Ecco in ogni caso dove sono arrivati gli ingegneri della società californiana: Tesla aggiorna la Guida Autonoma con un major update.