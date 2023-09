'La Guida Autonoma Beta di Tesla ha cercato di uccidermi': la storia di un giornalista USA

Un tester di Elecktrek, Fred Lambert, che stava provando l'ultimo aggiornamento Beta Full Self-Driving (FSD) di Tesla (v11.4.7), ha riscontrato un grave bug che ha messo a repentaglio la sua sicurezza due volte durante un viaggio ad alta velocità su un'autostrada verso Montreal.

Nel mentre le Gigafactory crescono a vista d'occhio, Tesla purtroppo è nota ai recensori e agli utenti, per la sua capacità di fare passi avanti, ma anche grossi passi indietro con gli aggiornamenti. Durante il suo viaggio, afferma Lambert, "ho sperimentato uno di questi passi indietro".

Mentre l'auto era in modalità FSD Beta con una velocità impostata a 118 km/h sulla Route 20 in direzione Montreal, il sistema di guida autonoma ha improvvisamente spostato l'auto verso la corsia di sinistra per sorpassare un altro veicolo, eseguendo tuttavia una manovra aggressiva. Fortunatamente, afferma l'utente, "ero attento e sono riuscito a riprendere il controllo prima che la situazione si trasformasse in un incidente grave". Lambert ha prontamente disattivato il FSD Beta e ha immediatamente inviato un feedback a Tesla, esprimendo preoccupazione per la pericolosità di tali manovre.

Lo spirito di chi vuol testare un qualcosa, però, non può fermarsi qui, Fred Lambert ha voluto dare un'altra possibilità all'auto riattivando l'FSD. Tuttavia pare che gli intenti omicidi di questo nuovo update siano più gravi di quanto si pensi.

"Mentre procedevo con cautela nella corsia di sinistra, ho notato che l'FSD Beta ha nuovamente virato verso la striscia mediana. Questa volta, mi sono reso conto che stavo per attraversare una delle sezioni di inversione a U destinate ai veicoli di emergenza."

Questa volta Lambert era pronto per correggere tempestivamente la manovra. Piccola nota umoristica: il sistema di feedback, riferisce il tester, si è bloccato nel momento in cui stava facendo la segnalazione chiudendo la pagine. La vicenda pare assumere qua tratti leggermente (si fa per dire) inquietanti.

Nonostante queste piccole vicende, Tesla resta un brand solidissimo a livello di soddisfazione degli utenti. Attualmente la casa americana è uno dei brand che soddisfano di più i guidatori, assieme a Toyota e Lexus.