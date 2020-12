La guida autonoma secondo Amazon: il primo veicolo Zoox non ha neppure lo sterzo

Tutti noi conosciamo Amazon per via del suo gigantesco sito e-commerce, ormai punto di riferimento anche per il mercato online italiano. La società di Jeff Bezos ha però le mani in pasta in tantissime altre aziende in diversi settori, è ad esempio interessata nella guida autonoma. Ora possiamo finalmente vedere il primo veicolo di Zoox.

La startup acquistata di recente da Amazon ha svelato al mondo il suo primo veicolo a guida autonoma. Un piccolo pulmino totalmente privo di conducente, dotato di una enorme batteria da 133 kWh (una delle più grandi mai applicate a un veicolo elettrico a oggi) che secondo la società dovrebbe garantire 16 ore di circolazione continua con una singola carica.

Lungo appena 3,63 metri, il veicolo è omologato per trasportare quattro passeggeri. Manca del tutto lo sterzo e le sedute mettono i passeggeri “faccia a faccia”, significa dunque che viaggeremo su un piccolo salottino su quattro ruote. All’interno non manca niente, i divanetti dell’abitacolo offrono portabicchieri, braccioli, un lettore musicale digitale con bluetooth per ogni passeggero.

La vettura può trasportare le persone senza problemi da un punto A a un punto B potendo contare su “oltre 100 innovazioni mai viste sulle auto tradizionali”. Parliamo di un’architettura piena di sensori, telecamere, radar, LIDAR che controlla a 270 gradi tutti e quattro gli angoli dell’auto - per cui dunque non esistono angoli ciechi. Non sappiamo esattamente quando questi veicoli arriveranno sulle strade, di sicuro Zoox ha confermato la sperimentazione nelle città di Las Vegas, San Francisco e Foster City. Chiaramente parliamo di una vettura a guida autonoma di livello 5, per capire di cosa stiamo parlando vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai vari livelli di guida autonoma.