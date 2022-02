La Guida Autonoma di Livello 3 in Italia da luglio 2022: una rivoluzione castrata

Mentre negli USA ci sono pochi paletti per lo sviluppo della Guida Autonoma, in Europa c'è qualche ostacolo in più, anche se dal prossimo luglio 2022 ci sarà un via libera piuttosto importante: la Guida Autonoma di Livello 3 si potrà utilizzare in UE, dunque anche in Italia.

Dal prossimo 14 luglio 2022 la Guida Autonoma di Livello 3 sarà possibile sulle strade italiane, una vera e propria rivoluzione che avvicina sempre più un futuro senza più conducenti (cosa cambia dalla Guida Autonoma di Livello 1 al 5). Cosa c'è di differente rispetto alla Guida Autonoma di Livello 2? Beh con il massimo livello in vigore attualmente, il conducente deve prestare costantemente attenzione alla strada quando la vettura si guida da sola, così da intervenire in caso di necessità.

Con il Livello 3 decade l'obbligo di restare costantemente vigili con gli occhi sulla strada. Questo non significa però che potremo dormire alla guida: saremo comunque obbligati a intervenire in caso di necessità, dunque "ci potremo distrarre ma non troppo". Nella pratica siamo autorizzati a guardare lo smartphone oppure a seguire una serie TV sullo schermo dell'auto, sempre però seduti nel posto del conducente pronti a schiacciare sui pedali o a muovere lo sterzo.

Si tratta di un passo in avanti importante che potrebbe aprire le strade anche alla Guida Autonoma di Tesla attualmente in Beta e prossima alla release pubblica negli USA (il sistema è di Livello 2 ma ci sono delle funzioni avanzate ancora non liberalizzate in UE). Certo non è tutto rose e fiori, poiché la normativa UN-ECE R-157 impone alcune limitazioni importanti: la Guida Autonoma di Livello 3 sarà possibile solo su strade a carreggiate separate, senza pedoni né ciclisti, e soprattutto senza superare mai i 60 km/h.

Saranno le stesse vetture a sbloccare il sistema su strade compatibili, capite bene però che la restrizione dei 60 km/h vanifica quasi tutta la buona volontà della Convezione di Vienna, poiché esclude del tutto le autostrade. Inoltre tali norme non sono al momento in linea con ciò che prevede il nostro Codice della Strada, che dunque andrà modificato per andare incontro alla Convenzione. Il lavoro da fare è ancora tanto, qualcosa però si muove...