La Guida Autonoma di Livello 2 della Nuova Peugeot 208 in un video

Una delle auto da tenere assolutamente d'occhio in questo 2020 è di certo la nuova Peugeot 208, disponibile come sappiamo anche in versione elettrica e-208. Dopo l'i-Cockpit 3D oggi diamo un'occhiata agli ADAS presenti a bordo grazie a un nuovo video ufficiale.

L'i-Cockpit 3D della nuova 208 permette la lettura delle informazioni su più piani di profondità, con il sistema che sceglie cosa farci vedere prima riducendo - nelle intenzioni di Peugeot - i tempi di reazione nella lettura. Oltre a questa nuova caratteristica la 208 2020 arriva sul mercato con una Guida Autonoma di Livello 2 (il Livello 5 non richiede intervento umano) grazie ad assistenti di guida di nuova generazione.

Tra i sistemi presenti all'interno del pacchetto ADAS troviamo l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, il Park Assist che ci aiuta a gestire in automatico le operazioni di parcheggio, il Lane Positioning Assist per mantenere automaticamente il veicolo all’interno della propria corsia di marcia.

Disponibile anche la frenata automatica di emergenza che rileva ciclisti e pedoni, che funziona anche di notte fino a 140 km/h, e ancora gli avvisi per il superamento involontario delle linee di corsia, con correzione di traiettoria sullo sterzo, e il dispositivo che rileva la distrazione del guidatore analizzando i micromovimenti del volante. A completare il package anche l’Extended Traffic Sign Recognition, un sistema che rileva i cartelli stradali di Stop e Senso Vietato. Scoprite i principali ADAS di nuova 208 nel video pubblicato da Peugeot.