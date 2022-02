La guida autonoma esisteva già nel 1986, i video degli storici test universtari

Mentre la Guida Autonoma Tesla commette i primi incidenti, facciamo un importante tuffo nel passato per scoprire l’origine dei sistemi di guida autonoma per le automobili. Questa tecnologia recente ha infatti mosso i primi passi ancora negli anni Ottanta, con le ricerche universitarie negli Stati Uniti.

Il programma Full Self Driving di Tesla è solo la ultima manifestazione di quello che una volta era noto anche come NavLab, progetto della Carnegie Mellon University (CMU) nato nel 1984 sotto forma di un buggy a sei ruote senza pilota in grado di guidare da solo a velocità pari a una persona che cammina. Quel primo progetto, noto come Terregator, è divenuto poi NavLab 1, un furgone Chevy con telecamere, sensori LIDAR e, all’interno del veicolo, diversi computer necessari all’elaborazione dei dati ottenuti.

Come potete vedere dal filmato originale allegato alla notizia, NavLab 1 opera in maniera estremamente lenta ma pur sempre efficace, guidando il Chevy senza intoppi per varie strade cittadine. La differenza chiave rispetto a oggi rimane, ovviamente, la dimensione dei computer necessari al fine di compiere tutti i calcoli per la guida autonoma.

Gli sviluppi successivi hanno visto poi la realizzazione di NavLab 5 nel 1995, una Pontiac Trans Sport capace di coprire quasi 10.000 chilometri in guida autonoma a velocità più elevate. Oggi la storia è completamente diversa, ma è interessante posare lo sguardo sul passato per comprendere l’evoluzione fino a oggi.