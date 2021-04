La Guida Autonoma Completa di Tesla vi farà scoppiare la testa, parola di Elon Musk

Sono passati oramai parecchi anni da quando Tesla ha cominciato ad investire cifre consistenti sullo sviluppo di una guida autonoma perfettamente funzionale e tranquillamente adattabile alle strade ed ai contesti reali, ma si tratta di un processo arduo e assolutamente non immediato.

Gli sforzi necessari al rilascio di una combinazione di hardware e software in grado di garantire alle vetture autonome comportamenti ineccepibili e un livello di sicurezza da vera cassaforte su gomma risultano immensi, e infatti basta guardare allo stato attuale dell'industria automobilistica per rendersene conto: sono pochi i brand che appaiono vicini al rilascio sul mercato di un sistema vicino alla perfezione.

La casa automobilistica californiana è possibile sia tra questi e, nonostante la Guida Autonoma Completa di Tesla sia tutt'altro che perfetta, le migliorie apportate dal team dietro al suo sviluppo sono sensibili (ecco un recente test in strada). Adesso il CEO della compagnia, Elon Musk, ha condiviso nuove informazioni sulle caratteristiche e sui tempi di rilascio della versione Beta V9.0 del software.

Come al solito, Musk è solito esprimersi attraverso Twitter, dove ha annunciato un debutto in meno di due settimane e innovazioni "da far scoppiare la testa". Oltretutto il software smetterà del tutto di affidarsi alle letture dei radar e si sposterà integralmente sulla visione delle telecamere e sull'elaborazione dei dati da parte del microprocessore interno.



Insomma, i clienti che verranno selezionati per partecipare al test della fase beta del software potranno provare "con mano" tutti gli aggiornamenti in circa due settimane, e a questo punto ci chiediamo quando possa effettivamente debuttare il tanto decantato (ma non pubblicizzato) servizio "Robotaxi".



Per chi non dovesse saperlo, Tesla ha intenzione di immettere in strada più di un milione di taxi completamente automatizzati e senza conducente, ma dopo il rinvio di alcuni mesi fa non abbiamo più avuto notizie sulla questione.