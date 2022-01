La Guida Autonoma Beta di Tesla non ha causato sinora neppure un incidente

Quando si parla di Guida Autonoma, Tesla è sicuramente in prima linea in quanto a sviluppo e fede nella tecnologia. Gli uomini di Elon Musk sognano un mondo di auto senza neppure il volante, a oggi però tocca "accontentarsi" della Guida Autonoma Beta - che secondo il CEO di Tesla non ha causato neppure un incidente sino ad ora.

Il programma Beta della nuova Guida Autonoma Cittadina di Tesla (Guida Autonoma Beta arrivata alla versione 10.7) esiste ormai da più di un anno. Prima è stato ultra limitato a utenti selezionati da Tesla stessa, solo qualche mese fa è stato esteso a un numero maggiore di clienti - ma solo a chi ha ottenuto un Safety Score altissimo, vicino alla perfezione del 100 (Tesla lancia il Safety Score).

Qualche problemino non è mancato di recente, con la tecnologia Tesla che ha rischiato di sbattere contro pali di metallo e che ha rovinato due ruote su una Tesla Model 3, senza però che Tesla stessa abbia riconosciuto i danni. Ebbene poche ore fa Elon Musk in persona ha confermato che in oltre un anno di test il Full Self Driving Beta non ha causato neppure un incidente o un singolo ferito. Nel frattempo, come ha ricordato Ross Gerber su Twitter, sono morte 20.000 persone sulle strade a causa di incidenti con "guida manuale", sottintendendo come una guida autonoma ben fatta possa essere più affidabile dell'uomo.