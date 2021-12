La Guida Autonoma Beta di Tesla danneggia due ruote ma la società non paga i danni

Nei giorni scorsi Tesla ha rilasciato la versione 10.8 della sua Guida Autonoma Cittadina Beta (qui le novità della Guida Autonoma Beta 10.7). Un software che i beta tester stanno provando in tutto il Nord America - a uno di questo però è successo uno spiacevole inconveniente.

David Giglio ha pubblicato su YouTube un video in cui si vede chiaramente la sua Tesla Model 3 con Full Self Driving 10.8 attivo toccare un marciapiedi. Potrebbe sembrare un episodio da poco, eppure il risultato sono stati due cerchi e due pneumatici rovinati. "Il Tesla Full Self Driving 2021.44.25.6 è partito alla grande, poi però ha urtato entrambe le ruote lato conducente contro un marciapiede, danneggiando gravemente cerchi e pneumatici" ha scritto Giglio.

La vera beffa di questa storia è che Tesla non si ritiene responsabile dell'accaduto: "Il Tesla Service mi ha notificato che la società non pagherà per i danni, suggerisco dunque agli altri utenti beta di Tesla di non utilizzare il Full Self Driving Beta finché non sarà davvero pronto per guidare nel mondo reale. In caso di problemi, sarete voi a pagare i danni per le pessime capacità di guida del sistema, fate attenzione".

Questa storia in effetti pone delle ombre non da poco sull'utilizzo di un software beta di questo tipo. Finché ci divertiamo a provare versioni preview su smartphone e computer, i danni possono essere molto limitati, avere però un'auto a guida autonoma che circola sulle strade pubbliche è molto più pericoloso... guardate ad esempio i bug presenti nella versione del FSD 10.6 di Tesla.