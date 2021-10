La Guida Autonoma Beta 10.2 di Tesla è troppo aggressiva? Guardate

Torniamo a parlare della Guida Autonoma Beta di Tesla grazie a un nuovo video pubblicato su YouTube, in arrivo questa volta dal canale AI DRIVR. Nel filmato vediamo come la versione software 10.2 (qui le novità della Guida Autonoma Beta v10 di Tesla) sia decisamente più aggressiva rispetto al passato nel traffico reale.

Chi guida nel traffico cittadino tutti i giorni sa bene come sia difficile per un'intelligenza artificiale gestire situazioni che richiedono più di uno sterile calcolo matematico. La Guida Autonoma di Tesla è stata, nei mesi scorsi, criticata anche per questo, per avere un approccio troppo "statico" e conservativo alla guida cittadina. Con la versione 10.2 però le cose sembrano molto cambiate (e guardate cosa succede in questo caso, con la Tesla che punta dritta a un palo di metallo).

Pare che i tecnici Tesla stiano lavorando per rendere il Full Self Driving sempre più "umano", nel nuovo filmato vediamo ad esempio come l'auto sia molto più propensa a prevedere i movimenti degli altri veicoli prima di avventurarsi in manovre azzardate e potenzialmente pericolose. Tesla ha anche lavorato per snellire i passaggi agli incroci: ora il FSD fa muovere l'auto anche quando la strada non è completamente sgombra come faceva prima, inoltre prende in maniera più sportiva i segnali di Stop.

Manuale alla mano, bisogna sempre fermarsi completamente di fronte a un cartello di Stop, per poi proseguire a strada libera; FSD 10.2 invece sembra prendere alcuni Stop come fossero semplici precedenze, con la vettura che accelera anche senza fermarsi del tutto quando vede strada sgombra, un po' come farebbe un conducente umano (anche se la Polizia probabilmente non la prenderebbe molto bene).

Nel video di AI DRIVR vediamo anche come, per evitare un piccolo ingorgo, la vettura salti il traffico occupando una corsia per la svolta a sinistra, per poi procedere invece dritto al semaforo - proprio come farebbe un conducente umano in ritardo per il lavoro. La domanda che molti utenti si stanno ponendo è dunque questa: dall'essere troppo cauta, la Guida Autonoma di Tesla è appena diventata troppo aggressiva? Date un'occhiata al filmato e diteci cosa ne pensate nella sezione commenti.