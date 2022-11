Alla guida dell'Amazon EDV: le consegne diventano super tecnologiche

Amazon sta pian piano sostituendo la sua intera flotta a carburante tradizionale con nuovi veicoli elettrici, che l'azienda ha costruito assieme a Rivian, famosa start-up anti-Tesla che ha ricevuto da Amazon corposi investimenti negli ultimi anni. Ora che sono sulle strade, come si guidano questi nuovi veicoli a zero emissioni?

A questa domanda risponde il canale YouTube Friday Adventure Club, che ha potuto testare a fondo uno di questi van chiamati Amazon EDV. Rispetto ad altri van per le consegne, gli Amazon ADV hanno davvero tantissimo spazio a disposizione, inoltre hanno doppi ripiani su entrambi i lati, è dunque possibile trasportare parecchi pacchi ogni giorno. Questi ripiani si possono anche richiudere per far spazio a eventuali prodotti più grandi.

Friday Adventure Club ci parla anche di come lavorare tutto il giorno senza il rumore del motore a combustione sia un'ottima cosa, per non parlare della tecnologia a disposizione. Ogni qualvolta il van viene messo in P, il portellone elettrico interno si apre in autonomia, dunque è un'azione meccanica in meno da fare - un'azione che solitamente un corriere fa manualmente decine di volte al giorno.

L'Amazon EDV è anche più sicuro di altri van più datati, la tecnologia Rivian infatti mette in campo sistemi di assistenza alla guida attivi e passivi. È più sicuro il conducente ma anche pedoni e ciclisti, che vengono rilevati dal sistema. A bordo c'è anche il controllo dell'angolo cieco, che su un van è una feature assolutamente indispensabile, inoltre ci sono sensori e telecamere che offrono al conducente una visione completa a 360 gradi di ciò che succede attorno al veicolo. La visione dall'alto a 360 gradi è utile anche a parcheggiare senza problemi il van, che dunque offre tecnologie di primissimo livello - tutt'altro che scontate su veicoli per le consegne. Possiamo immaginare che lavorare così, per un corriere, possa essere la svolta...



Ricordiamo che l'impegno green di Amazon non si ferma certo agli EDV, la società sta sperimentando anche e-bike cargo per le consegne dell'ultimo miglio.