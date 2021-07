Guida adesso e paghi dopo l'estate: le nuove promo Suzuki

L’estate è la stagione migliore per circolare in moto o in scooter, non sempre però si ha il budget giusto nel momento giusto. Ebbene Suzuki ha appena lanciato diverse nuove promo con il claim “Guidi subito e paghi dopo l’estate”.

Luglio si conferma dunque un mese ottimo per acquistare moto e scooter a marchio Suzuki. Il nome tecnico della prima promozione è Follow the sun e prevede il pagamento della prima rata del finanziamento dopo 3 mesi dalla sottoscrizione. Inoltre ci si può mettere alla guida senza versare alcun anticipo. Si tratta di finanziamenti Findomestic da 72 mesi, con le prime 36 rate pari all’1,3% dell’importo finanziato e le successive 36 di entità costante. Questa promo estiva si può attivare per qualsiasi importo dai 5.000 euro in su con TAN 4,95% e TAEG massimo di 7,35%.

Con Suzuki NOW! si possono invece finanziare cifre da 2.500 a 6.500 euro, scegliendo da 18 a 24 mesi. Il TAN è pari allo 0% mentre il TAEG oscilla dal 4,60% al 10,25%. Il pagamento della prima rata è fissato dopo un mese dalla sottoscrizione, con spese istruttoria che vanno da 130 a 230 euro. Con WAY2RIDE infine si versa un piccolo anticipo e poi si pagano rate mensili per due o tre anni. Il cliente può decidere se versare un acconto maggiore e avere rate ridotte e viceversa. Al termine del finanziamento ci saranno poi tre opzioni: saldare l’importo restante con maxi rata finale, restituire il veicolo al concessionario oppure sostituirlo con un’altra Suzuki nuova di qualsiasi modello.

Chiudiamo in bellezza con la Supervalutazione: in queste settimane i clienti Suzuki possono usufruire di una supervalutazione di 1.000 euro acquistando V-Strom 1050 XT e XT Pro, oppure una V-Strom 650. Senza avere altre moto da permutare, con la 650 si ottiene il Kit Freedom, un pacchetto di accessori originali pensato per la serie V-Strom. La garanzia inoltre viene estesa da 2 a 4 anni di default.