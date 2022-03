Guerra in Ucraina: nei prossimi 2 anni previste 5.2 milioni di auto prodotte in meno

Il biennio di pandemia ha colpito duramente il mercato dell’auto, messo in ginocchio specialmente a causa della mancanza dei chip, e l’invasione russa nel territorio dell’Ucraina non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Gli effetti della guerra sono già palpabili, ma le ferite le vedremo anche nei prossimi anni.

Secondo gli analisti di S&P Global Mobility, le problematiche sorte con il conflitto comporteranno una notevole riduzione della produzione di vetture per i prossimi due anni, stimata in circa 2,6 milioni di veicoli in meno all’anno. I problemi sorti finora riguardano i problemi di approvvigionamento dei supporti per i cablaggi (l’Ucraina, da sola, fornisce il 70% di questi componenti), ma anche la mancanza di neon necessario per la produzione di chip, tanto per cambiare.

Ma qual’è il paese che risentirà maggiormente di questa situazione? Stando allo studio portato avanti dagli analisti, l’Europa sarà il paese più colpito, con una perdita stimata di 1,7 milioni di veicoli prodotti soltanto per l’anno corrente, un milione dei quali dovuto all’impossibilità di acquisto da parte della popolazione russa.

Inoltre bisogna ricordare che fino ad oggi, la Russia è uno dei più grandi fornitori di palladio, che con la sua produzione poteva soddisfare il 40% della richiesta mondiale, due terzi del quale è utilizzato come elemento attivo nei convertitori catalitici.

Prima di chiudere vi lasciamo dunque alle parole di Mark Fulthorpe, direttore esecutivo per le previsioni della produzione globale presso S&P Global Mobility, che ha detto: “Con il rilascio delle previsioni di marzo, abbiamo rimosso 2,6 milioni di unità dalle nostre prospettive per il 2022 e il 2023, ma il rischio al ribasso è enorme. La nostra situazione peggiore mostra possibili riduzioni fino a 4 milioni di unità per questo e il prossimo anno”.