La guerra di Trump alle auto elettriche costerà miliardi ai consumatori

Il dietrofront di Donald Trump e della sua amministrazione sulle norme per la lotta all'inquinamento è un "suicidio commerciale" e costerà miliardi di dollari ai consumatori, lo afferma l'ex Governatore della California Jerry Brown, rivolgendosi al Congresso pochi giorni or sono.

Brown testimonierà, ad un'udienza per l'ambiente che si terrà alla Casa Bianca, sugli effetti della decisione del Presidente per quanto concerne la recente rimodulazione delle regole immesse da Obama per quanto concerne l'inquinamento prodotto da automobili e camion, le quali si faranno con ogni probabilità molto meno stringenti. Tra le altre cose è in programma la revoca allo Stato della California di ogni sua autonoma possibilità di applicare proprie normative sull'argomento.

L'ex Governatore intende far noto a tutti che l'andamento delle politiche porterà ad un serio peggioramento delle condizioni dell'aria in California, e ad una importante minaccia all'intera economia degli Stati Uniti:"Fare dietrofront sulle regole per le auto pulite in California, come propone il presidente, è semplicemente stupido, se non un suicidio commerciale. Oltretutto metterebbe a repentaglio la salute di milioni di americani." Queste le sue osservazioni, che poi proseguono:"I consumatori sprecheranno miliardi di dollari alle pompe per veicoli altamente inquinanti. Questo minerà la competitività americana, creando enormi incertezze nell'industria automobilistica, e minacciando posti di lavoro e investimenti per l'energia pulita e auto meno inquinanti."

Sull'argomento si dibatte da ormai molte settimane, infatti la decisione del presidente è già stata trattata sulle nostre pagine. Dal nostro canto non possiamo fare altro che augurarci che la direzione politica punti verso il benessere generale e una maggiore vivibilità dell'aria che respiriamo. Per concludere vi informiamo che General Motors ha in programma di puntare molto fortemente sulle EV, le quali richiederebbero "un po' meno" lavoro.