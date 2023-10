Guerra alla Cina una mossa giusta? Prezzi auto potrebbero aumentare: ecco quelle a rischio

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa l'nione Europea ha dichiarato ufficialmente guerra alla Cina, con l'obiettivo di “aumentare” il prezzo delle vetture Made in China esportate nell'Ue.

Ma siamo sicuri che sia una mossa giusta? Non va infatti dimenticato che sono molte le aziende automobilistiche europee che producono in Cina, come ad esempio la joint venture BMW Brilliance Automotive, che produce l'iX3 per il mondo intero.

Il crossover elettrico è assemblato presso lo stabilimento di Shenyang, da cui poi viene spedito in numerosi mercati. Ma non finisce qui perchè a partire dall'anno prossimo, 2024, anche la Mini Cooper, di recente svelata nella nuova versione EV anche Countryman, sarà realizzata in Cina, precisamente presso lo stabilimento di Zhangjiagang (saranno costruite la MINI Cooper elettrica e la prossima MINI Aceman).

Walter Mertl, direttore finanziario di BMW, ha affrontato di recente l'argomento ai microfoni di Automotive News Europe, mettendo in guardia circa il fatto che la decisione dell'Unione Europea di imporre delle tariffe più elevate sulle auto prodotte in Cina e vendute nel Vecchio Continente, potrebbe risultare controproducente.

Secondo lo stesso CFO dell'elica, infatti, una penalizzazione della Cina potrebbe ripercuotersi negativamente su tutte le case automobilistiche globali attive in Cina. Stando a quanto scrive BMWBlog.com, l'UE avrebbe già contattato i bavaresi chiedendo ci compilare nel giro di breve tempo un questionario riguardante la sopracitata iX3, per fornire informazioni relative alla capacità produttiva e agli investimenti di BMW nei veicoli elettrici fabbricati in Cina ed esportati in tutto il mondo, tenendo conto che nel 2022, sono state spedite a livello internazionale 20.000 iX3, numero che ovviamente aumenterà con l'inizio della produzione della MINI.

Secondo Mertl l'imposizione di tariffe sui veicoli prodotti in Cina ed esportati potrebbe provocare un “contraccolpo, come un boomerang più grande di quanto si immagini”, riferendosi ad un'eventuale contromossa delle autorità cinesi nei confronti delle spedizioni di auto europee in Cina.

Va ricordato, come accennato sopra, che sono molti i marchi che producono in Cina e che esportano in UE, come ad esempio MG, fra le auto elettriche più vendute nel Vecchio Continente, ma anche Dacia, che produce in Cina la Spring, per poi rivenderla in Ue. Altro marchio con stretti legami cinesi, infine, è l'italiana Dr: la vicenda è assolutamente delicata, vedremo se si riuscirà a trovare un compromesso nei prossimi mesi.