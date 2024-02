I guardrail attuali non sono adatti al peso delle elettriche? Uno studio lo dimostra

Uno studio realizzato dall'Università del Nebraska ha acceso i riflettori sui guardrail e sul fatto che gli stessi non sopporterebbero più il peso delle auto elettriche, notoriamente più pesanti rispetto alle colleghe col motore termico.

Nell'esternare i propri risultati i ricercatori hanno pubblicato un video (che trovate qui sopra) in cui si vedono i crash test della Tesla Model 3, di recente svelata nel modello Highland, e del pick-up Rivian R1T, ed entrambe hanno sfondato le barriere di protezione.

Nel filmato in questione, che trovate qui sopra, si vede una Tesla che colpisce un guardrail a 100 km/h, attraversando la barriera, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere visto che lo scopo dei guardrail è quello di fermare, deviare o assorbire l'impatto.

"Quello che abbiamo visto nel test – spiega Bob Bielenberg - è che probabilmente ci sono caratteristiche di progettazione nei veicoli elettrici che non sono compatibili con le nostre infrastrutture come invece succede per le altre vetture”.

Il test in questione è stato finanziato dal Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti e dal Centro di ricerca e sviluppo ingegneristico, di conseguenza stiamo parlando di uno studio assolutamente serio ed autorevole.

Nel corso dei test, come detto sopra, i ricercatori hanno effettuato una prova anche con il Rivian, che a marzo presenterà il nuovo R2, e anche in quel caso i risultati non sono cambiati: l'R1T ha attraversato le barriere quasi come burro.

I ricercatori spiegano che sono necessari ulteriori test ma dai risultati preliminari si evidenzia come peso e design dei veicoli potrebbero rappresentare un problema. “Non c'è nessun allarme – spiega ancora Bielenberg – semplicemente stiamo cercare di apprendere cose nuove dalla flotta di veicoli elettrici, stiamo cercando di anticipare i tempi”.

Sia Tesla che Rivian si sono rifiutate di commentare i risultati dei test, ma per correttezza d'informazione va detto che le due aziende americane sono fra le migliori al mondo nei test di sicurezza. Il problema ovviamente non è delle auto elettriche ma delle infrastrutture stradali: i tempi cambiano, il mercato si evolve e anche le barriere devono aggiornarsi.