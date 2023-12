Nessuno guarda più la Formula 1? I dati Auditel del 2023 sono i più bassi di sempre

La stagione di Formula 1 2023, chiusasi domenica scorsa ad Abu Dhabi, è stata senza dubbio esagerata per la Red Bull e per Max Verstappen, pilota che diventerà forse il più forte di tutti. Senza dubbio molto meno esaltante il campionato della Ferrari e di riflesso gli ascolti in tv.

Basti pensare che da quando l'Auditel rileva i dati di ascolto della tv nel nostro Paese la Formula 1 non era mai stata vista così poco. Fino al 2019, l'ultimo anno prima del covid, la media degli spettatori era stata di circa tre milioni.

Nel 2020 e 2021 c'era stata una flessione, quindi un rialzo nel 2022 con 3,2 milioni, poi nel 2023 il tonfo decisamente scioccante. La media di questa stagione è stata di 2,1 milioni di spettatori, meno del record negativo del 2020 (2,4 milioni), e più di un milione in meno su base annua (-32 per cento).

Per quanto riguarda le prime dieci gare, dal Bahrain al Gp di Miami, dove sono stati praticati prezzi folli, la media di ascolti è stata di 2,2 milioni a gara, mentre da Monaco e Silverstone 2,3.

La cinquina più alta è stata quella Ungheria-Singapore, che include anche Belgio, Olanda e Italia, grazie ai 4 milioni di telespettatori per Monza e ai 2,8 di Marina Bay dove ha vinto Carlos Sainz, unica vittoria Ferrari in un mare Red Bull, e per una media totale di 2,6 milioni di spettatori.

Disastro infine nelle ultime gare, dal Giappone ad Abu Dhabi, con una media di soli 1,6 milioni di spettatori, complice anche le gare in notturna o al mattino presto. Giusto per avere un'idea, nel 2012, l'ultimo anno in cui la Formula 1 si vedeva in esclusiva in chiaro sulla Rai, la media di spettatori era stata di 6,5 milioni, quindi un calo a fine 2017 di 4,4 milioni ma con la presenza mista e parziale della tv pubblica.

Con il passaggio a Sky dal 2017 al 2018 si era perso un altro milione e mezzo, ed ora un nuovo clamoroso tonfo. Nessuno guarda più la Formula 1? Senza dubbio la risposta è negativa ma il monologo Red Bull sicuramente non ha giovato allo spettacolo, con le gare che sono risultate spesso e volentieri scontate salvo qualche rarissima eccezione.

La speranza è che nel 2024 possano rialzarsi gli ascolti: dipenderà tutto dalle scuderie rivali da quella campione del mondo, a cominciare dalla nostra amata Ferrari.