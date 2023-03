Tesla Model S Plaid lanciata sull'Autobahn: velocità di punta in soli 14 sec. Il video

E' davvero impressionante l'accelerazione e nel contempo la velocità di punta della Tesla Model S Plaid, attualmente la più potente auto di Elon Musk in circolazione. A conferma delle incredibili prestazioni dell'EV, il video che ci giunge direttamente dalle autostrade tedesche.

Su un'Autobahn, in un tratto dove non vi sono limiti di velocità, un giornalista della troupe di AutoTopNL ha deciso di “tirare” la Model S Plaid raggiungendo l'incredibile velocità di 266 km/h. A stupire però, al di là del picco raggiunto, è stata l'accelerazione dell'auto elettrica visto che, per raggiungere la cifra di cui sopra, alla Model S sono bastati solamente 14 secondi, per uno sprint da schiacciarti contro il sedile.

Forse non tutti sanno che Elon Musk ha deciso di aggiungere la denominazione “plaid” alla Model S in riferimento al film comico Balle spaziali, in cui si fa menzione di una “velocità più veloce del ridicolo”, e mai nome appare più azzeccato.

A sorprendere, nel video che trovate qui sopra, è anche il silenzio della vettura, che lanciata sopra i 250 chilometri orari sull'autostrada tedesca non emette di fatto alcun rumore, se non quello dell'aria che incontra la resistenza dello stesso veicolo.

Ci sono davvero poche auto di serie al mondo che possono vantare l'accelerazione della Model S Plaid, di conseguenza si tratta di un filmato che regala grandi emozioni a tutti gli appassionati. E pensare che la Tesla sarebbe potuta arrivare facilmente fino a 200 miglia orarie, che sono esattamente 321 km/h, ma solamente con degli aggiornamenti hardware. La vettura “collaudata” dai colleghi di AutoTopNL era invece autolimitata a 166 mph, e più di così non si è quindi riusciti ad andare.

L'auto americana è una delle più filmate in assoluto e recentemente era diventato virale il video di una Tesla Model S ritirata alle 9:30 e distrutta alle 12:30. In occasione del Superbowl, invece, era stata mandata in onda un'inquietante pubblicità contro la guida autonoma di Tesla.