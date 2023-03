Guardate un Rivian R1T mentre recupera un tir da 17.000 kg bloccato nelle vedi: video

E' davvero incredibile la potenza del pick-up Rivian R1T e se qualcuno aveva dei dubbi basterà guardare il video che trovate in questa pagina per capirlo. L'auto elettrica americana è stata impegnata in un soccorso particolare: un tir rimasto bloccato nella neve.

Quanto pesa un camion con rimorchio americano? Ve lo diciamo noi, 38mila libbre, che fanno 17.200 kg, ovvero, 17,2 tonnellate. Un peso imponente ma che non ha affatto spaventato la mitica Rivian.

Il video giunge dallo Utah e il protagonista assoluto è Mylo Fowler, proprietario della R1T e grande appassionato di fuoristrada, che settimana scorsa si è imbattuto appunto in un camionista rimasto incagliato nelle nevi.

Nessun problema, visto che Fowler ha agganciato il rimorchio alla sua R1T e dopo qualche tentativo andato male, dovuto anche al traffico, è riuscito a liberare il tir, riportandolo sulla carreggiata. Ovviamente anche l'autista del mezzo pesante ha acceso i motori aiutando il recupero, ma in ogni caso il lavoro sporco l'ha fatto il pick up a stelle e strisce, che si conferma quindi un mezzo potentissimo e solido.

Si tratta senza dubbio di una splendida pubblicità, tra l'altro totalmente gratuita, per l'R1T e siamo certi che tale filmato farà aumentare ancora di più le vendite dei pick-up, un curioso fenomeno Usa che nessuno sa spiegarsi.

Tra l'altro, come fanno notare in molti, i veicoli di Rivian sembrano finire sempre in situazioni particolari e recentemente aveva fatto il giro del web il video di un altro R1T che era entrato nel lago per scaricare una barca. Forse sono i quattro motori che troviamo sul mezzo, o forse è il peso a vuoto, o magari sono semplicemente abili i proprietari dei Rivian, fatto sta che se vi trovaste in panne e vedeste passare di lì un R1T siate certi che il vostro problema verrà risolto.