Guardate Rivian R1T e Porsche Taycan Cross Tursimo lanciate a tutta velocità nel deserto

Le auto odierne offrono prestazioni sempre più ragguardevoli e talvolta per registrarle è necessario disporre di luoghi adatti, specialmente quando si deve raggiungere la velocità massima. In questo caso i numeri in gioco non sono certo da record, ma la location scelta per lanciare a tutta velocità un Rivian e una Porsche è di prim’ordine.

Infatti il team di Out Of Spec ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui vediamo un Rivian R1T e una Porsche Taycan Cross Turismo (qui potete leggere la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo) nel meraviglioso scenario del letto di un lago asciutto immerso nel deserto. Una superficie perfettamente piana che all’improvviso diventa un perfetto terreno di prova e parco giochi per mettere alla prova queste due bellezze elettriche.

Ma tutto questo spazio non è utile soltanto per raggiungere le velocità massime dei veicoli, infatti sembra fatto apposta per testare ad esempio le varie modalità di guida disponibili a bordo del Rivian, e in particolare quella dedicata al Drift, ma in certe zone non mancano salite e discese sabbiose dove testare le doti offroad dei due veicoli, anche se la Taycan Cross Turismo è pensata per un utilizzo “light” in fuoristrada.

Questo è quindi tutto quello che vi aspetta in questo filmato che vi ruberà poco meno di trenta minuti, ma che merita di essere visto soltanto per gli scenari che offre. Quanto alle velocità, il Rivian ha toccato 185 km/h, mentre la Taycan Cross Turismo ha raggiunto i 225 km/h, lasciando dietro di loro imponenti nuvole di sabbia.