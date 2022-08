Guardate il Ripsaw F4 in azione, l'inarrestabile supercar militare del fuoristrada

Con l’avvento della propulsione elettrica abbiamo assistito alla nascita di alcuni mezzi fuoristrada particolarmente capaci e il più estremo in tutti i sensi è sicuramente l’Hummer EV. In circolazione però ci sono mezzi che l’Hummer lo mangiano a colazione, come il Ripsaw F4, una sorta di tank supercar.

Diventato particolarmente famoso dopo essere apparso nella pellicola Fast And Furious 8, il Ripsaw F4 ha la particolarità di essere pressoché inarrestabile proprio come un carro armato, ma ha una facilità di guida e una velocità di movimento paragonabile a quelle di una normale autovettura.

E prima di diventare il mezzo che vedete nel filmato, il Ripsaw è stato un veicolo militare che la US Army ha utilizzato come mezzo corazzato a controllo remoto adibito a diversi compiti grazie alla notevole versatilità che offre. Il Ripsaw F4 è invece la versione civile in vendita per i comuni mortali, ma le sue doti restano immutate e superiori a qualsiasi altro veicolo che vi possa venire in mente.

A bordo possono starci quattro persone, sulla plancia ha due schermi Garmin, uno dei quali mostra i parametri meccanici mentre l’altro è adibito alla navigazione, ma c’è anche un terzo pannello che mostra ciò che riprendono le telecamere esterne al veicolo così da fornire una visione a 360° dello spazio attorno al veicolo, con tanto di visore infrarossi e termico.

Il motore è invece un V8 da 6.6 litri Duramax che eroga più di 800 CV e attraverso gli imponenti cingoli scarica a terra 2033 Nm di coppia. Nonostante il peso superi le 4.5 tonnellate, il Ripsaw può raggiungere una velocità massima di 97 km/h ed è incredibilmente agile su ogni terreno. L’unico suo limite il prezzo, con un cartellino che dice mezzo milione di dollari.