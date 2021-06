Guardate la rarissima Bentley Bacalar per le strade di Londra: ce ne sono solo 12 al mondo

Le auto marchiate Bentley non si vedono in giro con tanta frequenza, data l’esclusività dei suoi modelli, ma in questo caso parliamo di un mezzo veramente raro, difficile da vedere in movimento anche in un video. Si tratta della Bentley Bacalar, la rarissima roadster, ripresa per le strade di Londra.

L’auto in questione è caratterizzata da una verniciatura metallizzata giallo dorata, lo stesso Yellow Flame dell’auto usata per il lancio della Bacalar. È una roadster a tempo pieno, nel senso che non è dotata di alcun tipo di tetto a scomparsa o removibile, e ne verranno prodotti soltanto 12 esemplari in tutto il mondo, già venduti alla modica cifra di 1,6 milioni di euro.

Grazie al video caricato da TheTFJJ possiamo vederla in movimento per la strada, durante le fasi di carico su un bilico, che la porterà successivamente al legittimo proprietario. La Bacalar è stata privata degli specchietti laterali per permetterle il passaggio attraverso la porta principale del concessionario Jack Barclay di Londra.

Nonostante l’auto abbia percorso soltanto pochi metri, abbiamo anche il piacere di sentire il rumore al minimo del motore 6.0 litri twin-turbo W12 da 660 cv, che è stato messo in moto per espletare le manovre di carico. Le riprese si sono soffermate anche su alcuni dettagli della vettura, come i colossali cerchi da 22 pollici, e parti dell’abitacolo, che sfoggia pelle Human e Alcantara, parti in lana Wilton e inserti in legno RIverwood invecchiato di 5 mila anni.

La Bacalar è un’auto davvero esclusiva, ma rimanendo in tema Bentley, guardate anche questa Continental GT3, una versione molto speciale modificata per competere nella Pikes Peak 2021, che si terrà tra pochi giorni.