Guardate questo pilota fare manovra accanto al precipizio: quanta ansia e bravura!

L’inversione di marcia avrà messo in difficoltà moltissimi durante l’esame di guida, che si tratti di inversione a due tempi (ovvero “a U”) o in tre movimenti. Nella vita quotidiana capitano anche virate molto più complesse, ma mai come quella di questo video: una manovra a U in 14 movimenti a bordo di un precipizio!

Il video che immortala questa impresa è stato caricato su YouTube ancora a fine dicembre 2021, ma solo in questi giorni sta facendo il giro del web attirando l’attenzione di tantissimi utenti da tutto il mondo. Il filmato sembrerebbe essere stato ripreso in Cina, data la vettura in dotazione al pilota, la station wagon Baojun 360.

Il luogo in cui la manovra viene effettuata è una strada stretta in prossimità di una montagna, come si può ben vedere, e non sembra essere strettamente necessaria: sullo sfondo si nota, infatti, un edificio che sembrerebbe avere abbastanza spazio per effettuare una manovra più semplice e tranquilla. Tuttavia, sia il titolo che gli adesivi presenti sulla porta della vettura indicano che si tratta di uno stunt effettuato da un pilota professionista.

La manovra resta comunque estremamente intrigante da vedere, dato che non poche volte il conducente si trova quasi al limite, pronto a cadere. Insomma, non perdetevi questo minuto di ansia e bravura!

