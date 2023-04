Guardate una Nissan Patrol da 3.000 CV 'demolire' una Ferrari SF90 in una drag race

Può una Nissan Patrol battere in accelerazione una Ferrari SF90 Stradale? Assolutamente no, ma se sotto il cofano ha un motore da 3.000 cavalli allora la risposta cambia. I colleghi di Carwow hanno pubblicato una drag race in cui il fuoristrada più amato del Medio Oriente gareggia contro la Rossa, e il risultato è decisamente (in)aspettato.

Dopo la sfida fra la Ferrari SF90 e la Tesla Model X è ora il momento per la Rossa di Maranello di vedersela contro il noto fuoristrada giapponese. La Nissan Patrol, molto diffusa dalle nostre parti negli anni '80 e '90, come detto sopra è una delle macchine più amate dai mediorientali in quanto quasi indistruttibile e perfetta per saltare sulle dune di sabbia.

C'è chi però ha ben pensato di trasformare il re del deserto in una macchina da guerra dell'asfalto. Di fatto della Patrol troviamo solamente “l'involucro” esterno visto che sotto il cofano si nasconde una belva da ben 3.000 cavalli e una coppia da 3.500 Nm.

Il telaio è quello della Nissan GT-R R35, con l'innesto di un propulsore V6 biturbo da 3,8 litro e dei turbo a dir poco giganteschi. Secondo il Guinness World Records è considerato attualmente il SUV più veloce al mondo, ed è difficile dare torto a questa definizione vedendo il video che trovate qui sopra.

La Ferrari SF90 Stradale si è presentata in versione originale, quindi con il suo splendido V8 biturbo da 4.0 litri con l'aggiunta di tre motori elettrici, e una potenza da 1.000 cavalli e 800 Nm di coppia, ma nulla ha potuto contro la Nissan Patrol.

Nonostante nei primi cento metri la fuoriserie del Cavallino Rampante sembrasse in netto vantaggio, il fuoristrada giapponese ha subito recuperato il terreno perduto per poi lanciarsi a velocità folle verso il traguardo, e passare per primo dalla bandiera a scacchi con un ampio vantaggio rispetto alla rivale.

E a proposito di drag race “impolverate” non potete perdervi quella fra la Toyota Hilux e la Toyota Land Cruiser, per una gara di accelerazione davvero memorabile.