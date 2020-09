Guardate questo motore Cummins mentre esplode e vola via dal cofano di un pickup

La scena del video in fondo alla pagina è avvenuta a Ogden, nello Utah, dove ogni anno si tiene un evento che raccoglie tutti i coal-rollers della zona e non, e vede nella competizione Edge Dyno l'attrazione maggiore.

Si tratta di una sfida in potenza al dinamometro tra i proprietari di parecchi veicoli diesel, e quest'anno ha visto partecipare tanti concorrenti i quali hanno voluto mettersi in mostra provando a troneggiare in termini di output massimale.

Purtroppo però non sempre le cose vanno come si spera, il caso del quale vi parliamo oggi lo esprime alla perfezione, poiché un motore diesel ha deciso di autodistruggersi esplodendo via dal cofano e percorrendo una traiettoria aerea lunga parecchi metri.

Il video in calce è stato pubblicato da Randy Rayes, e mostra un pickup Ram mentre si esibisce attraverso un diesel Cummins (eccone uno montato su una Mazda RX-8) al dinamometro. All'inizio tutto sembra proseguire per il verso giusto, il numero di giri aumenta e il rumore pure, ma in realtà è andata in scena una escalation la quale come culmine ha avuto una spaventosa esplosione e la paura degli astanti per l'uomo a bordo del mezzo, che per fortuna è riuscito a saltar fuori dall'abitacolo e a mettersi in salvo nonostante le grosse fiamme.

Il team addetto alla sicurezza si è immediatamente attivato prendendo gli estintori e puntandoli verso il pickup, e durante gli ultimi secondi della clip è possibile vedere i resti del Ram oramai privo di motore. Considerando la quantità e la dimensione dei componenti volati in giro sarebbe potuta finire malissimo, ma è rassicurante sapere che nessuno è rimasto ferito in seguito all'incidente.

Restando in tema di esibizioni finite male, ecco una Ford Maverick intenta a iniziare una gara d'accelerazione. Il conducente non poteva sapere che di lì a pochi istanti una sospensione avrebbe ceduto, e che si sarebbe ritrovato prima contro un muretto e infine contro un semaforo.