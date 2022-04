Guardate questa "Lamborghini Multipla SV" lanciata a velocità folli sull'autobahn tedesca

Il team olandese di AutoTopNL ha avuto l’onore di testare tantissime supercar sulle autostrade tedesche senza limiti di velocità, ma nell’ultimo video pubblicato ci ha voluto deliziare con un test mozzafiato che vede protagonista una Multipla rarissima, che a distanza di anni riesce ancora a segnare dei record.

Secondo il team olandese si tratta di un esemplare nato dalla collaborazione tra Ferrari e Lamborghini (salite a bordo della Lamborghini Aventador SVJ lanciata sulle autobahn tedesche), che nel 2010 erano ancora così in ottimi rapporti da aver preso la decisione di dar vita a questa creatura dorata che ancora oggi attira gli sguardi di chiunque passi al suo cospetto.

Se ancora non l’aveste capito, si tratta di uno dei pesci d’aprile più simpatici visti nella giornata di ieri. L’auto che vedete non è una rara Multipla Super Veloce, ma una normalissima Fiat Multipla originale in tutto il suo discutibilissimo look. Sotto al cofano non c’è un V12, ma un quattro cilindri da 1.6 litri capace di sprigionare 102 CV e 145 Nm di coppia massima, numeri sbalorditivi che le permettevano di raggiungere velocità fuori di testa, fino a toccare il limitatore a 170 km/h.

AutoTopNL l’ha quindi portata sulle autobahn per vedere se a distanza di 12 anni resta ancora la regina della strada che tutti noi conosciamo, e il video onboard parla da sé. La buffa monovolume non è riuscita a raggiungere la sua velocità massima, ma ha fatto registrare comunque una velocità massima di 140 km/h, dopotutto con uno stile del genere non serve andare veloci.