Guardate questa incredibile limousine da offroad nello Utah: riuscirà a sopravvivere?

Oggi il mercato dei veicoli offroad è vario più che mai e ci sono mezzi davvero capaci già appena usciti dalle concessionarie: Ford offre i suoi F-150 e Ranger Raptor con dotazioni di pregio a livello di sospensioni ad esempio, ma un amante del fuoristrada apprezza molto la costruzione del proprio mezzo, specie se si tratta di una limousine.

Avete capito bene: il veicolo che vedete è stato costruito da Robby Layton partendo proprio da una vecchia limousine che ha ricevuto diversi accorgimenti per far sì che potesse sperimentare i percorsi fuoristrada più ostici. Primo tra tutti il nuovo sistema di sospensioni, che ha permesso di alzare tutto il corpo vettura così da avere luce necessaria a non incastrarsi al primo dosso alto come un marciapiede.

Di fatto ci troviamo di fronte ad una sorta di Monster Truck in miniatura, e questa modifica ha permesso di adottare anche delle ruote specifiche per l’offroad, così da avere maggior grip quando il gioco si fa dura, specie dopo aver abbassato notevolmente la pressione degli pneumatici.

Chiaramente una creazione di questo genere andava provata sul campo, e quale luogo è più adatto del deserto del Moad nello Utah, dove sono presenti alcuni dei percorsi più tecnici in circolazione. Un video caricato sul canale YouTube di Robby ci mostra proprio la “Laymo” in azione, che mette in mostra eccellenti doti fuoristradistiche sin da subito, ma come si comporterà nel famoso “Hell’S Gate”?

Si tratta di uno dei passaggi più tecnici al mondo, una salita estremamente tecnica che negli anni ha acquisito la capacità di decretare la bontà di un mezzo offroad e della sua preparazione. Come si sarà comportata la Laymo? Non facciamo spoiler e lasciamo a voi il piacere della scoperta, ma vi invitiamo a dare un’occhiata alle incredibili capacità della prima Porsche Cayenne di serie nell’affrontare l’Hell's Gate.