Guardate questo Ford F-150 Raptor pattinare sul ghiaccio, il buffo video del pickup

L’inverno colpisce duramente anche i camion e veicoli più potenti e grossi. Le clamorose fotografie del Ford Bronco ghiacciato a causa del soft top poco resistente ai climi rigidi sono solo un assaggio degli incidenti più strani, anche buffi. Per esempio, eccovi il video di un Ford F-150 Raptor che “pattina sul ghiaccio”.

La prima delle due clip da noi viste, caricata su Twitter dall’account Cletus Truckwell, è davvero bizzarra: sulle note di Virtual Insanity di Jamiroquai – in una citazione fantastica al videoclip originale del brano -, il pickup del produttore statunitense procede a immettersi in strada in retromarcia e…finisce per pattinare lateralmente senza sosta svanendo dall’inquadratura della videocamera casalinga.

Un’altra clip vede un Chevy Silverado alle prese con una lieve salita, ma senza le gomme giuste: fortunatamente non scivola affatto; tuttavia, è completamente bloccato sul posto senza possibilità alcuna di sconfiggere la neve. Entrambi i pickup, per quanto “grandi e forti”, non sono riusciti ad avere la meglio sul “nemico climatico”. I due momenti immortalati su Twitter vi garantiranno qualche risata, giusto per compensare l’umore storto dei due autisti che hanno vissuto queste disavventure.

Sempre restando nel mondo della casa statunitense, abbiamo visto a inizio gennaio quanto costa il nuovo pick-up elettrico F-150 Lightning.