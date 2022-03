Guardate il nuovo Fiat Pulse Abarth: questo strano crossover sarà venduto in Brasile

Vi piacerebbe guidare un crossover Fiat con DNA Abarth? Beh in Brasile è appena arrivato il Fiat Pulse Abarth, che sarà commercializzato alla fine di quest'anno.

Mentre in Europa aspettiamo con ansia la presentazione della nuova Abarth 500 elettrica, che dovrebbe vedere la luce solo il prossimo anno, in Brasile ingannano l'attesa con un prodotto molto particolare: il Fiat Pulse Abarth. Si tratta di un crossover alquanto aggressivo che fa idealmente il verso ad altri crossover sportivi come il Ford Puma ST (la nostra prova della Ford Puma ST) oppure la Hyundai Kona N (qui la nostra prova della nuova Hyundai KONA N 2021).

Il suo aspetto lo si deve a un pacchetto Abarth davvero niente male, con una larga griglia frontale, un bumper a contrasto nero-rosso, specchietti retrovisori cromati e molto altro. Certo i prominenti passaruota fanno pensare a un curioso mix fra una sportiva e una vettura cross, possiamo però immaginare che questo design sia stato dettato dalle strade brasiliane, con l'intenzione di Fiat/Abarth di offrire al pubblico una sportiva adatta a moltissimi terreni.

Ma parliamo di prestazioni: sotto il cofano del Pulse Abarth batte un motore 1.3 Firefly Flex (sapete cosa significa Flex? Che può funzionare a etanolo, per saperne di più leggere il nostro articolo Luci e ombre dell'economico etanolo) da 79 kW/107 CV e con 134 Nm di coppia. Prestazioni magari non esaltanti per una Abarth, che possono però essere migliorate con il motore 1.0 Turbo da 96 kW/130 CV con 200 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h dovrebbe avvenire in 9,4 secondi.