Guardate come impenna la Dodge SRT Demon nella drag race con una Suzuki Hayabusa turbo

Ci sono alcune auto che sanno come lasciare il segno nell’immaginario collettivo degli appassionati, e la Dodge Challenger SRT Demon è una di queste. Una vettura stradale nata nel 2017 e progettata per essere un missile da meno di 10 secondi sul quarto di miglio, proprio come piace a Dom Toretto, che all’occorrenza può anche impennare.

Si avete capito bene. Questo “demone” scatta talmente forte da riuscire a sollevare le ruote anteriori di 7 cm, e in questa drag race apparsa in rete lo potete vedere con i vostri occhi, mentre sfida un mezzo altrettanto fuori di testa. Dall’altra parte della ‘strip’ c’è infatti una Suzuki Hayabusa che dal rumore suggerisce di avere un bel turbo nascosto sotto alla carena, oltre a sfoggiare un forcellone allungato e un posteriore abbassato al minimo come le moto dragster, così da inibire le impennate.

Una sfida che ha del comico, dove la moto che solitamente alza il naso è perfettamente bilanciata per scatenare tutta la sua cavalleria, e dall’altra una quattroruote capace di alzare il muso come una superbike. Quando la Demon fece il suo debutto sul mercato, divenne subito da record, capace di generare 1.8 G in accelerazione, un dato fuori dal comune e mai vista prima, che si traduceva in uno 0-50 km/h in 1 secondo e uno scatto da 0 a 100 km/h in solo 2.3 secondi, grazie al suo motore V8 6.2 litri sovralimentato capace di generare una strabordante potenza di 852 CV e 1044 Nm di coppia (qui potete godervi il time lapse dell’assemblaggio del motore della Dodge Demon).

Essendo una vettura destinata al solo mercato americano (3000 pezzi negli Stati Uniti e 300 in Canada) veniva venduta con delle chicche dedicate a questa disciplina, come il Launch Control e il sistema TransBrake del cambio, capace di tenere il regime fissato a 2350 giri senza gravare sull’impianto frenante, come succede su altre vetture. Inoltre l’aria condizionata dell’auto poteva essere convogliata per raffreddare il compressore. Non mancavano pneumatici costruiti ad hoc da Nitto per performare al massimo durante gli scatti da fermo, e i clienti potevano richiedere anche le ruote sottili da montare all’anteriore, per ridurre ulteriormente il peso e gli attriti.

Sappiamo bene come vanno a finire solitamente le sfide tra due e quattro ruote, ma la Demon è l’unica vettura in grado di cambiare le cose. Riuscirà nell’intento? Premete play e scopritelo voi stessi.

Con l’arrivo delle vetture elettriche certi numeri fanno meno impressione, ma rimane comunque un mezzo dal potenziale enorme, per questo godetevi questo confronto tra la Dodge Challenger SRT Demon e la Tesla Model S Plaid.