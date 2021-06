Guardate come decolla questa Toyota GR Yaris: una partenza perfetta diventa un disastro

La GR Yaris è un’auto talmente capace ed efficace che ormai sempre più persone la portano in pista, per puro divertimento ma anche per competere con velleità agonistiche. In questo caso, i due modelli in griglia di partenza mostrano alcune modifiche per la pista, e una probabile riduzione di peso capace di farle decollare...

E decollare nel vero senso della parola. Per una delle due Yaris infatti, la gara è durata soltanto qualche secondo, giusto il tempo di spiccare il volo per poi atterrare rovinosamente a lato pista. È successo durante un time attack sulla pista di Tsukuba, in Giappone, dove lo youtuber SAMMIT stava riprendendo le sue gesta a bordo di una Nissan Silvia S15.

Per il giovane ragazzo si trattava del debutto in una competizione vera e propria, in una formula molto popolare in Giappone. Tsukuba infatti è una pista rinomata nel mondo automobilistico per le sue caratteristiche: un circuito molto corto che riesce a livellare incredibilmente bene le prestazioni delle vetture che ci corrono, dove anche delle piccole compatte ben preparate possono dare del filo da torcere a mostri del calibro di Nissan GT-R, giusto per citarne una.

Il nostro protagonista partiva alle spalle della Toyota GR Yaris di un suo avversario, e ha assistito al volo in prima fila, mostrando una certa euforia, sia per aver immortalato un episodio indubbiante degno di nota, ma anche perché non capita spesso di iniziare la propria “carriera” in pista con episodi di questo tipo. Non vi facciamo perdere altro tempo e vi lasciamo al video, così che possiate vedere con i vostri occhi il decollo apparentemente inspiegabile della piccola GR Yaris.

Una vettura che ci sta regalando forti emozioni sia in pista che in strada, ma che ultimamente vediamo vittima di carambole fortunatamente senza conseguenze, almeno per il pilota. Guardate infatti cosa è successo in questo track day in Estonia, dove la compatta giapponese si è cappottata più e più volte, altrimenti vi consigliamo un altro track day, questa volta al Nurburgring, dove la GR Yaris ha messo in mostra doti davvero fuori dal comune.