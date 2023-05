Se guardate i 10 film della saga di Fast & Furious vi portate a casa 1.000 dollari

Sta per uscire Fast & Furious X, il nuovo ennesimo capitolo della fortunata saga motoristica con protagonista Dominic Toretto. La data da segnarsi in rosso, per tutti gli appassionati, è il prossimo 19 maggio, e in vista del grande evento FinanceBuzz ha pubblicato un annuncio decisamente particolare.

Fast & Furious X vedrà la comparsa delle auto elettriche con Toretto che guiderà una Charger green. Ma sapete quali sono tutte le auto che compariranno in Fast & Furious X? ce ne sono davvero di particolari e se siete dei grandi appassionati di vetture e di incidenti spettacolari in classico stile hollywoodiano, allora l'annuncio di FinanceBuzz potrebbe fare al caso vostro.

Il sito specializzato in finanza cerca una persona che si guardi tutti i 10 film della saga prima del 19 maggio, in cambio di 1.000 dollari. La visione non sarà però passiva, visto che il telespettatore dovrà annotare tutti gli incidenti automobilistici che si sono verificati nella saga e monitorare i danni causati.

Obiettivo di FinanceBuzz, scoprire la copertura assicurativa dei 10 film di F&F, tirando poi le somme. “In FinanceBuzz – si legge sull'annuncio - aiutiamo le persone a risparmiare sulle loro spese più grandi, inclusa l'assicurazione auto, e ci siamo chiesti: cosa farebbe quel tipo di guida ai costi dell'assicurazione auto? Per scoprirlo, abbiamo bisogno di aiuto per fare l'inventario degli incidenti nei film. Siamo anche curiosi di sapere se il numero di relitti sia aumentato o diminuito nel corso della storia del franchise. È qui che entri in gioco tu”.

FinanceBuzz promette 1.000 dollari a chi svolgerà per bene il compito, più altri 100 per coprire eventuali costi legati a spese di streaming, biglietti per il cinema e snack vari. “Durante ogni film - si legge ancora - ti chiederemo di annotare eventuali incidenti automobilistici che provocano danni, incluso il conteggio del numero di incidenti, l'entità dei danni e quali auto sono coinvolte”.

Purtroppo per rispondere all'annuncio bisogna essere cittadini degli Stati Uniti, e siamo certi che molti di voi avrebbero partecipato ben volentieri a questo folle “concorso”.