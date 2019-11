Guarda una vera Jaguar F-Pace fare un giro della morte completo

Durante un evento sponsorizzato da Hot Wheels in Arabia Saudita una Jaguar I-Pace si è esibita in una prova semplicemente folle, e che di certo non si vede tutti i giorni: il SUV di Jaguar ha completato un giro della morte completo su una ricostruzione in scala reale di una pista Hot Wheels.

Prima la rincorsa, e poi la F-Pace contro ogni pronostico riesce ad eseguire un'azione semplicemente incredibile, completando un giro di 360 gradi all'interno di un enorme giro della morte alto circa 20 metri.

Alla guida dell'F-Pace c'era uno stuntman provetto, il veterano Terry Grant. Per comprendere l'unicità della sua impresa, vi basti sapere che dopo questa prova è stato inserito nel Guinnes World Record. La pista riprendeva invece quelle delle macchinine Hot Wheels, solo in una scala adattata per un veicolo reale.

Hot Wheels ama flirtare con il mondo reale, portando la sua estetica eccessiva e le sue sfide folli fuori dall'universo dei giocattoli. Proprio recentemente Hot Wheels ha anche selezionato il veicolo vincitore dell'Hot Wheels Legends Tour 2019, un evento in più tappe con l'obiettivo di individuare l'auto custom più folle d'America. Come nelle edizioni precedenti, l'auto vincitrice sarà poi trasformata in un giocattolo in scala venduto in tutto il mondo.