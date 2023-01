Guarda una Tesla Model Y scontrarsi con una Model S in un tunnel di Hong Kong

Una Tesla Model Y si è scontrata con una Tesla Model S, ad Hong Kong. No, la tanto discussa guida autonoma in questo caso non c'entra nulla, in quanto lo scontro è stato provocato semplicemente dalla distrazione di un automobilista: curioso comunque il fatto che a finire muso contro muso siano state proprio due Tesla.

Dopo la Tesla finita in una piscina a Pasadena, il nuovo incidente ci giunge di preciso nel tunnel Hung Hom Cross-Harbour, tra Kowloon e l'isola di Hong Kong, e risale allo scorso 12 gennaio 2023, due giorni fa. Lo scontro è stato pubblicato sui vari social, a cominciare da Youtube e Facebook, e mostra l'interno della stessa galleria, attorno all'una di notte, mentre appunto avviene l'impatto.

La tesla Model Y di colore nero procede tranquillamente, fino a che non incontra quello che sembrerebbe un marciapiede che le fa deviare improvvisamente traiettoria portandola nella corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Tesla Model S che nulla ha potuto fare per evitare un impatto risultato poi devastante per entrambe le automobili elettriche.

Come si può notare nel video pubblicato su questa pagine, il muso delle due Tesla è andato completamente distrutto, di conseguenza entrambe dovranno subire un profondo lifting prima di tornare in strada. Resta da capire cosa stesse facendo il guidatore per non accorgersi del marciapiede/cordolo all'interno del tunnel che gli ha fatto cambiare traiettoria: possibile una distrazione, magari un colpo di sonno, un malore, o semplicemente non lo ha visto perchè sovrappensiero?

Difficile dirlo, fatto sta che fortunatamente dopo l'incidente nessun automobilista si è fatto male, a differenza invece, come detto sopra, delle due berline, il cui frontale è andato completamente devastato, anche perchè ricordiamo, le Tesla sono elettriche di conseguenza sul muso non hanno alcun motore.

Niente paura comunque, Tesla Model S è risultata l'auto più sicura d'Europa, di conseguenza gli automobilisti a bordo possono sentirsi al sicuro: ma serve prudenza e soprattutto massima attenzione.