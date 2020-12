Guarda i salvataggi in extremis più incredibili della stagione WRC 2020

Lo stile di guida senza limiti del compianto Colin McRae si riassume con la sua frase “se sei incerto, tieni aperto”. Nel WRC è la ricetta per vincere, tuttavia tenendo giù il pedale del gas si va incontro anche a numerosi rischi. Vi presentiamo i sette migliori salvataggi della stagione WRC 2020.

Anche i migliori sbagliano, il video si apre con un errore di Sébastien Loeb a Monte Carlo. Il nove volte campione del mondo è un vero asso tra le stradine monegasche: per otto volte lì è arrivato sul gradino più alto del podio. Il francese è stato salvato dal pubblico che è riuscito a rimettere in carreggiata la sua Hyundai i20 Coupe WRC. Essere apprezzati dai fan ha i suoi vantaggi.

Molti salvataggi hanno in comune uno degli elementi più insidiosi dei rally: il dosso. Lo sa bene Jan Solans che ha recuperato in maniera miracolosa la sua Fiesta WRC dopo un brusco atterraggio. Sensazionali i riflessi di Ott Tänak nell'evitare lo schianto tra gli alberi delle foreste del suo paese natio, l'Estonia. Dani Sordo e Sean Johnston non devono avere buoni ricordi della Sardegna, il primo ha evitato all'ultimo dei bovini di passaggio, mentre il secondo è stato protagonista di un singolare ribaltamento a basse velocità.

La stagione 2020 del World Rally Championship è ancora aperta, dal 3 al 6 dicembre andrà in atto l'ultima prova: il Rally Monza. Per il titolo di campione del mondo è sfida tra i piloti Toyota Elfyn Evans e Sébastien Ogier. Evans è al momento primo in classifica a 111 punti, con un distacco di 14 punti sul francese. Anche il titolo costruttori è in bilico con Hyundai in vantaggio di 7 lunghezze sulla Toyota. La casa giapponese ha omaggiato la sua presenza in WRC proponendo per la strada la GR Yaris, variante integrale da 261 CV.

Se siete amanti dei rally e avete la passione dei videogiochi di corse vi consigliamo la lettura della nostra recensione di WRC 9 (disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC).