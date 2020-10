Dalla Ferrari F40 alla Bugatti Divo: guarda uno dei raduni più mozzafiato di sempre

Nonostante la pandemia abbia spazzato via gran parte degli eventi del 2020 ogni tanto spunta fuori qualche chicca che può far tornare il sorriso agli appassionati di automobili. Dopo la Goodwood Speedweek vale la pena di dare un'occhiata a questo fantastico raduno di supercar e hypercar.

L'evento è informale, dietro di esso ci sono semplicemente appassionati possessori di incredibili vetture che si sono dati appuntamento al Donington Park Circuit, nel Regno Unito. Nel video di 13 minuti, offertoci da Mr JWW, viene definito come “il più grande raduno di hypercar che il Regno Unito abbia mai visto”, vi garantiamo che non è un esagerazione.

La lista di automobili presenti in video è impressionante, il veicolo meno raro e prestigioso di tutto il gruppo è la Mercedes-AMG G63, il che è tutto dire. Sono presenti le supercar più iconiche degli anni 90: McLaren F1, Lamborghini Diablo, Ferrari F50 e Mercedes-Benz CLK GTR. Nella prima parte di video Mr JWW è in un garage con Koenigsegg Regera, Ferrari Enzo, Pagani Huayra e McLaren Senna! I fan del Cavallino Rampante potranno ammirare alcune Ferrari F40 (a breve sarà in vendita l'esemplare di Gerhard Berger) e una LaFerrari rifinita in uno spettacolare azzurro. C'è spazio per alcune delle Jaguar moderne più rare in assoluto: la XJR-15 co-sviluppata con TWR e la C-X75 diventata famosa con 007 Spectre.

A "comandare" il gruppo c'è una Bugatti Divo da 1500 CV e dal prezzo di 5 milioni di euro, tasse escluse, il non plus ultra delle hypercar moderne. Ogni vettura presente al raduno è degna di nota, noi non possiamo che consigliarvi caldamente la visione del video.