Il nuovo Ford F-150 elettrico derapa sulla neve fresca

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Il video che vi proponiamo è in pieno tema natalizio: un muletto di prova della futura variante elettrica del Ford F-150 impiegato nei test invernali, alle prese con la neve fresca. Il filmato è stato rilasciato dall'account ufficiale Ford Trucks su Twitter.

In attesa della presentazione ufficiale Ford ci tiene ad aggiornare i suoi fan sullo stato di buona salute del progetto EV; l'ultima volta, nel luglio 2019, un F-150 elettrico aveva trainato 10 vagoni merci in cui erano disposti ben 42 F-150 standard. Il nuovo breve video, seppur meno estremo, suggerisce una dose spropositata di potenza e coppia provenire dai quattro pneumatici. Il prototipo non ha bisogno di camuffamenti o di altri strani artefici per nascondere le forme: Ford ha usato come muletto un normale F-150 di quattordicesima generazione. Non sappiamo come apparirà, e in che modo differirà dalla versione a combustione interna, l'F-150 elettrico che sarà commercializzato a partire da metà 2022. Alcuni artisti digitali tuttavia hanno realizzato render basati sulle notizie finora trapelate.

Per quanto suoni scontato, sappiamo che Ford avrà in listino un modello 4WD e che, come il nuovo crossover elettrico Mustang Mach-E, il prototipo presenta sospensioni posteriori indipendenti. Uno strano brevetto indica la possibilità che sia equipaggiato con un generatore a forma di cassetta degli attrezzi posto nell'ampio cassone.