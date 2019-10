Guarda una Porsche Taycan toccare i 260Km/h in una manciata di secondi

Sulle capacità di accelerazione impressionanti della elettrica sportiva di Porsche si è già detto di tutto, ma altra cosa è guardare con i propri occhi di cosa è capace la Taycan. Quella è sempre una emozione estrema. Un nuovo video mostra una Porsche Taycan toccare i 260Km/h in pochissimo tempo, e vale assolutamente la pena di guardarlo.

Ovviamente il veicolo nel video è una Porsche Taycan S, il modello più performante e costoso presentato da Porsche. Al voltante di questa Porsche Taycan c'è un report di Motorsport Magazine, che ha avuto l'opportunità di provare la guida ultra-sportiva di questo gioiello elettrico.

La Porsche Taycan sembra continuare a regalarci grande emozioni, e non stupisce che l'azienda texana Hennessey abbia deciso di sottoporla al suo tuning estremo: è la prime elettrica a far scattare l'interesse dell'azienda.

Il reporter di Motorsport Magazine ha prontamente inserito la modalità Sport Plus, che aumenta di molto le prestazioni della Taycan Turbo S. Il risultato lo potete vedere voi stessi nel video in apertura: la Taycan tocca la sua velocità di punta, 260Km/h, in pochissimi secondi.

Del resto, stiamo parlando della stessa elettrica in grado di battere in accelerazione hypercar come la Lamborghini Huracan, la Aventador SJV o la McLaren 600LT. Una bestia che solo altre tre auto riescono a sorpassare, tra cui ovviamente la Model S