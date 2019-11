Guarda la nuova Audi S8 fare da 0 a 100 in 3.57 secondi, meno del previsto

La nuova Audi S8 vista da fuori non si distingue poi così tanto dalla Audi A8. Eppure sotto il cofano è tutta un'altra storia, e lo testimonia bene questo video che ci dà prova delle incredibili capacitù della vettura. La clip mostra una sorprendente rapidità nell'accelerazione da 0 a 100Km/h dell'Audi S8.

Sorprendente perché ci mette meno di quanto dovrebbe. Ma andiamo con ordine: sotto il cofano un biturbo V8 di tutto rispetto. Niente diesel per la S8, distinguendosi da tutti gli altri modelli della linea S. Solo con alimentazione a benzina, è così in tutti i mercati.

A mettersi alla guida dell'Audi S8 è il portale Auditography. Un grande onore, perché è tra i primi siti al mondo a farlo, prima di grandissima parte della stampa specializzata internazionale. Il blog parla (e il video gli dà ragione) di una accelerazione paragonabile a quella di una supercar. Da 0 a 100 Km/h in appena 3.57 secondi. Ma come? La stessa Audi dice che la vettura dovrebbe metterci 3.8 secondi. Tra valore ufficiale e valore dato dalla prova su strada c'è un gap non trascurabile.

La rilevazione è stata effettuata usando un Vbox, e pare affidabile.

L'Audi S8 viene proposta in America ad un prezzo di 129.500$, sui 125.000€ in Europa. L'A8 normale parte invece da 98.200€. Questa però vanta un biturbo da 571 CV e 800 Nm di coppia. Non che l'A8 non desse già soddisfazioni, ad ogni modo.