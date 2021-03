Guarda una Nissan GT-R a trazione posteriore sfidare una Chevy Camaro da corsa

La Nissan GT-R R35 ha definito le prestazioni di un'epoca di sportive. La trazione integrale accoppiata ad un sistema launch control le garantisce un'accelerazione brutale: nella variante GT-R NISMO lo 0-100 km/h avviene in soli 2,5 secondi. La GT-R coprotagonista del nuovo video di Hoonigan non ha nulla di tutto ciò.

L'esemplare è di proprietà del pilota BMX Franscisco "Coco" Zurita ed è stato modificato per il SEMA Show del 2012. Durante l'elaborazione uno dei due alberi di trasmissione è stato danneggiato, così si è deciso di farla diventare un'insolita GT-R a trazione posteriore. Il V6 biturbo da 3,8 litri è stato portato fino a 710 CV. L'auto presenta un massiccio bodykit e dei terminali di scarico maggiorati. Per quanto riguarda il porta BMX sul tetto, insomma... l'importante è che piaccia al proprietario.

A sfidarla la Camaro di Michele Abbate, una vettura da competizione conforme al regolamento TA2 Trans-Am. Si tratta di una stock car alimentata da un V8 GM LS3, elaborato da Schwanke Engines, da oltre 500 CV. Il telaio, in questo caso in versione 2013, è stato invece progettato e realizzato da Howe Racing. Riuscirà la pilota SCAA a battere in accelerazione la R35 nonostante i 200 CV in meno? Per scoprirlo non vi resta che guardare il video.

Vi consigliamo infine delle notizie freschissime sui due modelli sportivi. Sembra che Nissan stia progettando una GT-R mild hybrid, sarà il canto del cigno della R35? General Motors ha invece postato pochi giorni fa un fantastico sketch di una ipotetica Camaro GT3.