Guarda una Model X sfidare una Dacia Duster e un Hummer H1 su sterrato

Come si comporta la Model X in un vero sterrato? Il SUV di Tesla ha sfidato una Dacia Duster e un Hummer H1 (!) in un intensa gara per definire il fuoristrada definitivo. Vediamo come è andata la Tesla con trazione integrale e doppio motore elettrico.

I tre veicoli sono stati testati individualmente in modo da individuare con precisione i punti di forza e le debolezze di ciascuno di loro. Sfruttano i dual motor e il controllo elettronico della trazione, la Model X è l'unico dei tre veicoli a riuscire a superare piuttosto in facilità la salita più ripida del percorso. Le altre due hanno dovuto metterci un po' di impegno in più.

Il Model X sembra essere anche il veicolo in grado di mantenere il controllo maggiore all'interno dell'impegnativo percorso.

Trovate la sfida in apertura tra la Tesla Model X, Dacia Duster 4WD e l'Hummer H1 in apertura. Chi se l'è cavata meglio secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di una Model X che ha dovuto affrontare una sfida per diversa: quella del tempo. Una Model X del 2016 ha superato i 600.000Km, i proprietari hanno condiviso la lista con tutte le parti che sono state riparate o sostituite negli anni.