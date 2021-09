Guarda Max Verstappen mentre sfreccia su Red Bull tra le vie di Palermo

Cosa ci fa un pilota di Formula 1 vestito di tutto puntino al mercato di Ballarò di Palermo? Semplice, aspetta di prendere la Red Bull per poi sfrecciare tra le vie storiche della città siciliana.

Nel video che vi presentiamo il protagonista è Max Verstappen, attualmente al vertice della classifica piloti Formula 1 dopo la brillante vittoria al GP d'Olanda al Circuito di Zandvoort. Compagna d'avventura per l'occasione non è la Red Bull RB16B che lo sta trainando nella stagione 2021, bensì la Red Bull RB7 del 2011, monoposto che la scuderia austriaca sfrutta spesso come showcar. Con 18 pole position su 19 gare e 12 vittorie ottenute, la RB7 è una delle vetture più vincenti della storia della F1 e permise a Sebastian Vettel di conquistare il suo secondo titolo piloti.

Il filmato, curatissimo dal punto di vista del montaggio e delle riprese, è una lettera d'amore verso la città di Palermo e mostra scorci mozzafiato, tradizioni e sapori tipici, riuscendo a catturare la bellezza di una città unica al mondo.

Red Bull si prepara con questo video al Gran Premio d'Italia, previsto il prossimo fine settimana (10-12 settembre 2021) all'Autodromo Nazionale di Monza. Probabilmente Max Verstappen dovrà lottare duramente contro le Mercedes; monoposto che negli ultimi GP ha dimostrato di possedere una maggiore velocità di punta. Il campionato è apertissimo: Lewis Hamilton è secondo nella classifica generale, soltanto a tre lunghezze dall'olandese.

Negli ultimi giorni si è plasmata la griglia per la stagione 2022: Valtteri Bottas ha firmato un accordo pluriennale con Alfa Romeo Racing, al suo posto, in Mercedes, subentrerà George Russell, ora punta di diamante della Williams.