Guarda la maldestra fuga dalla polizia di un Hennessey VelociRaptor a sei ruote

Mercoledì sera a Los Angeles è andato in scena uno degli inseguimenti più folli del 2020. Un Hennessey VelociRaptor 6X6 ha concluso la sua corsa fuori da un Taco Bell, dopo oltre un'ora di fuga dalla polizia.

L'inseguimento è iniziato alle 21:00, sebbene il pick-up fosse stato rubato da un concessionario ore prima. Come se non bastasse il furto, il ladro ha ignorato diversi semafori e guidato a lungo contromano. Intorno alla 22:00 il ladro in fuga ha avuto la brillante idea di sfruttare il parcheggio del Taco Bell come diversivo, il raggio di sterzata ridotto non ha aiutato la manovra di uscita, qui a fermare il gigantesco veicolo a sei ruote ci ha pensato un palo della luce.

Nel video postato da NBCLA, presente in calce, si vede l'esatto momento dello schianto, il successivo tentativo di ripartenza è inibito dallo scoppio dello pneumatico anteriore destro. Il guidatore, di cui non è stato pubblicato il nome, si è poi arreso senza opporre resistenza.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda è il proprietario del VelociRaptor: DJ Marshmello, uno dei disc jockey più conosciuti a livello mondiale. Il pick-up era in concessionario per manutenzione dopo essere stato protagonista di un episodio di Diesel Brothers su Discovery Channel. L'Hennessey VelociRaptor 6X6 è basato sulla tredicesima generazione di Ford F-150, allungato di passo e dotato di un ulteriore assale posteriore. Questo pick-up è dotato di pneumatici da 37 pollici ed è stato rialzato di quasi 20 centimetri. Per garantire buone prestazioni il Coyote V8 è stato portato ad oltre 600 CV, anche grazie all'adozione di due grossi turbocompressori.

I pick-up 6x6 sono stati una moda passeggera che tuttora riscuote il vivido interesse di alcuni appassionati. I già citati Diesel Brothers prepararono un Ford F-550 battezzato "Indomitus". L'Hennessey VelociRaptor 6X6 è da poco parte del parco auto di Forza Horizon 4, disponibile anche su Xbox Series X/S.