Guarda un Jeep Wrangler disintegrarsi durante un crash test

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) con due nuovi video su YouTube ha mostrato le performance del Jeep Wrangler 2019 durante i suoi crash test. Nonostante complessivamente il risultato sia adeguato, non tutto è andato per il meglio, tra ribaltamenti parziali e più di qualche difficoltà negli scontri frontali.

In uno dei video l'auto va a sbattere contro una barriera stazionaria. Come conseguenza del forte urto la parte frontale del Jeep Wrangler va completamente a pezzi, disintegrandosi "spettacolarmente" in una miriade di pezzi.

Il problema principale arriva dal rischio di ribaltamenti parziali, che sarebbe attuale e presente. Come spiega l'IIHS, questo espone i passeggeri al rischio di venire espulsi dall'abitacolo.

Il punteggio complessivo del Jeep Wrangler non è insufficiente, e nelle altre 4 prove il fuoristrada ha ottenuto la valutazione di "Goog", la più alta data dall'IIHS. Quanto allo scontro frontale, il risultato purtroppo è di Marginal, che è solo un gradino sopra dall'insufficienza grave (Poor).

Marginal e non Poor, dunque: la zona dell'abitacolo occupata dal conducente rimane, infatti, in buone condizioni, e lo stesso manichino non sembra sbattere in modo grave.

Dal canto suo, FCA si è difesa affermando che non è a conoscenza di nessun incidente che abbia coinvolto un Jeep Wrangler 2020 seguendo le dinamiche evidenziate dall'IIHS.