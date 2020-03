Guarda un'intera flotta di Volkswagen ID.3 già assemblate, ma per la consegna manca molto

Un nuovo video mostra un'intera legione di Volkswagen ID.3. Già assemblate, tecnicamente già pronte per andare su strada. Eppure bisognerà aspettare ancora un po' prima che VW consegni le prime unità. L'azienda di Wolfsburg sta ultimando l'architettura software del veicolo elettrico prima del grande momento.

La produzione della 100% elettrica di massa di VW è iniziata lo scorso novembre, con l'azienda che avrebbe già prodotto migliaia di unità. Lo stabilimento incaricato di sfornare la ID.3 è quello di Zwickay.

Quindi? Come mai non sono ancora iniziate le consegne ai clienti? Perché non si vedono delle Volkswagen ID.3 nelle concessionarie del brand? Ci vorranno ancora diversi mesi, si parla addirittura dell'estate del 2020. Sembra che il coronavirus non dovrebbe rallentare ulteriormente l'arrivo dell'EV sul mercato, o almeno così ha promesso recentemente il CEO dell'azienda.

Il problema principale del ritardo? Il software è ancora acerbo, e la casa automobilistica lo starebbe rifinendo per permetterne un funzionamento ottimale.

Nel frattempo, l'attesa è altissima anche per la ID.4: eccolo in tutto il suo splendore. Si parla addirittura di un range di oltre 800Km.

Quanto all'esercito di Volkswagen ID.3 in attesa di venire consegnate questa estate, vi lasciamo al video in apertura. Disclaimer: è interamente in un bellissimo, e per nulla cacofonico, tedesco. Wunderbar. Buona visione.