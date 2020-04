Guarda alcuni incidenti editati per far sembrare che l'auto si schianti contro un fantasma

Qualcuno ha preso diversi filmati d'incidenti stradali e li ha editati per rimuovere completamente uno dei due veicoli coinvolti. Il risultato è piuttosto brillante e... crea dipendenza. Tutto bello, finché non realizzi che all'interno di quelle macchine c'erano dei veri automobilisti.

L'effetto è un po' quello di un film alla Final Destination (nota a margine: Final Destination 6 è in cantiere), con una minaccia invisibile da cui non esiste scampo. E, infatti, il filmato riportato dai ragazzi di Jalopnik si inserisce all'interno del macroscopico calderone di video "Creepy" di Youtube.

Chi l'ha fatto ha la pretesa di spacciare il video come una collezione di "incidenti misteriosi e inspiegabili". Certo. A questo si aggiunge l'eloquente titolo "SPOOKY! UNEXPLAINED CAR CRASHES CAUGHT ON CAMERA". Ovviamente si tratta di un abile lavoro di editing.

E proprio perché il lavoro fatto è effettivamente buono, non sappiamo nemmeno come comportarci. Da una parte diamo a cesare quel che è di cesare: il video è chiaramente intrattenente e il suo autore, Donato Sansone, per questo merita un plauso.

Dall'altra è sempre un po' brutto, come minimo, quando si cerca di ricavare dell'intrattenimento da un evento tanto violento e spiacevole quanto un incidente stradale. Anche perché, per quanto ne sappiamo, alcuni di questi schianti potrebbero aver avuto esiti fatali. E questo è già disturbante di suo, non serve aggiungere effetti speciali.