Guarda una gara tra Ferrari moderne filmata con una telecamera del 1968

I video delle vecchie corse automobilistiche hanno qualcosa di magico e allo stesso tempo straniante. Con quel formato in bassa risoluzione e con anche meno frame per secondo. Le immagini sgranate, con i colori saturati, e ovviamente auto di un altro tempo. Ma il video che vi proponiamo oggi non è di 50 anni fa, è una gara tra Ferrari del 2020.

Eppure l'effetto è proprio quello, così come l'effetto di nostalgia e meraviglia. La gara che vedete nel video in apertura è stata immortalata con una cinepresa del 1968. Il video è stato realizzato da uno youtuber di nome Nick Shirrell, che come potete immaginare è un appassionato di auto e corse automobilistiche vintage. Non è il primo video di questo tipo realizzato dal nostro Shirrell.

La competizione è la Ferrari Challenge, proprio quella che si tiene ogni anno al circuito del Mugello. In questo caso, parliamo dell'evento dello scorso ottobre — che era stato oggetto di un interessante contest ufficiale di Ferrari.

La telecamera usata da Shirrell è una Canon 814 del 1968, registra in Super8 e online si può reperire facilmente per meno di 100 euro. Fare video come questo non ha costi proibitivi, online si trovano piuttosto facilmente anche le pellicole, con un costo in media di 15 euro a pacchetto. Questo perché alcuni brand, tra cui Kodak, hanno deciso di continuare a supportare il formato per la gioia di quella nicchia di appassionati, come lo youtuber in questione, che vogliono continuare ad usare le vecchie telecamere.